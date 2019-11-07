Полковник ВСУ приказал бойцам снять украинские флаги с техники

В Николаевской области на военном полигоне Широкий Лан украинских военнослужащих 54-й бригады посетил полковник Генерального штаба ВСУ Завгородний.

Он хамил бойцам и приказал снять флаги Украины с боевой техники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Доник.

"Концентрат ядреный, отставший от жизни года на три. Упакованный в целого полковника Генерального штаба по фамилии Завгородний. "Директор" операторов в Генштабе или около того. Приезжал хамить и топать ногами с криками, что такие полномочия ему "дадены" лично "Громом", - отметил Доник.

По его словам, указанный полковник в пять часов вечера устроил военным строевой смотр.

"С пяти утра люди занимались, а через 12 часов пахоты, жары, пыли, пота, им устроили строевой смотр. Основные претензии - внешний вид и "неположенная форма". На одном бойце рваная футболка обнаружилась. Ну, конечно, небритость. Небритые бойцы на полигоне. Полковник Завгородний, просидев в штабе, просто не в курсе, что уже года три как ни начальник Генштаба, ни министр обороны, будучи на первой линии или во время занятий личного состава на полигонах, внимания на форму не обращают, потому что пока нет формы в нужном количестве. И на небритость, и бороды", - добавил волонтер.

Кроме того, полковник Завгородний, по словам Доника, заявил, что на боевой технике не должно быть украинских флагов.

"В финале своего сольного выступления полковник Завгородний приказал снять с боевых машин 54-й бригады флаги Украины. Говорит, мол, не положено. Ему попытались что-то о войне и патриотизме возразить, но говорит - не положено", - добавил он.

Волонтер выразил надежду, что полковник хотел показать украинским воинам, "что могло бы быть с нашей армией, если бы не коренные преобразования, вызванные войной".

"А на счет полномочий снимать флаги, это мы уточним. Как и уточним, зачем "убивать" боевой дух бригады, которая скоро опять пойдет на фронт", - подчеркнул он.

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