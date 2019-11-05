Вслед за Иваном Дорном лучшего артиста России по версии MTV дали украинке MARUV

Украинская певица MARUV получила награду в номинации "Лучшая российская исполнительница" от телеканала MTV.

Специально за статуэткой артистка приехала в Севилью, где состоялась ежегодная церемония вручения премии Европейские музыкальные награды MTV EMA. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Вместе с MARUV боролись за звание лучшего российского исполнителя также такие артисты: Face, Little Big, Noize MC, Zivert.

Сама певица никак не отреагировала на то, что ее назвали "лучшей российской певицей". Однако это взбесило многих пользователей социальных сетей, которые начали задаваться вопросом, почему MARUV приняла награду как российская певица и почему в ее официальном профиле об этом стыдливо умолчали.

Дабы успокоить разъяренных пользователей директор артистки Кирилл Фельдман сделал официальное заявление, сообщив, что MARUV не имеет никакого отношения к России.

Среди почетных гостей присутствовали звезда мирового футбола Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес, голландская супермодель Даутцен Крус, испанская актриса Пас Вега, пуэрто-риканская супермодель Джоан Смоллс и другие.

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