Депутаты собирают подписи, чтобы уволить Рябошапку

Народные депутаты начали сбор подписей под коллективной инициативой о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Подтверждающее фото документа опубликовал в своем Telegram-канале Александр Дубинский от фракции "Слуга народа", который один из первых поддержал обращение.

Кроме Дубинского уже поставили подписи его однопартийцы Максим Бужанский и Антон Поляков.

"Генпрокуратура теряет доверие. Закрыто дело против детектива НАБУ, "слившего" уголовку против сына Свинарчука-Гладковского. При этом Рябошапка попытался прикрыть эту историю обращением по снятию неприкосновенности с Дубневича, хотя ещё недавно отказывался подписывать ему подозрение из-за недостатка улик и риска развалить дело в суде", – написал нардеп.

Дубинский озвучил Рябошапке громкое обвинение якобы в покрывательстве убийц.

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