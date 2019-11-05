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5 ноября • обновлено в 17:49
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Украина готова к отключению российского газа: РФ заявляет о шантаже

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Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года.

Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова".

"Мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. В подземных хранилищах сейчас наибольшее количество газа, который закачан, чтобы проходил отопительный сезон. С ним мы можем пройти отопительный сезон вообще без транспортировки или снабжения газа. На сегодня это 21,7 млрд кубов газа в украинских ПХГ", – сказал Оржель.

Он добавил, что для Украины приоритетом остается получение денег, заработанных на транспортировке. Поэтому Украина будет пытаться подписать новый договор с "Газпромом" по европейским правилам, которые исключат возможность политического давления или других способов шантажа, связанных с транзитом.

В России в ответ заявили, что слова Оржеля – это "шантаж украинской стороны", которая пытается получить выгодные для себя цены по закупке и транзиту российского газа в Европу.

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