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5 ноября • обновлено в 19:08
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Александр Пономарев стал гостем инфо-панк шоу "Бурчук Live"

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Певец Александр Пономарев стал гостем прямого эфира ObozTV.

Он рассказал о новой концертной программе, которую планирует показать во "Дворце Украина".

Певец отметил, что не знает сколько фур с оборудованием в дни концерта заедет в Украину, но заявил, что на его концерте звук записывать будут в 144 канала.

"Это будет эстрадный концерт. А 144 канала означает, что на сцене звук каким-то образом будут извлекать 144 человека. Мы будем снимать видео. Я еще не принял никакого решения относительно того, будет ли это телевидение, но я снимаю видео больше для своего Youtube-канала", - заявил Пономарев.

Он отметил, что потребителю украиноязычной музыки пока не нужен звук 5:1 или 7:1.

"Технически моя студия может это реализовать, но я не думаю, что в Украине есть так много меломанов, что это может быть коммерчески обоснованно", - добавил певец.

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Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Александр Пономарев
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