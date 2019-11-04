Группа "The Doox" стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" ч.2

Группа "The Doox" посетили прямой эфир ObozTV и сыграли несколько своих песен вживую в программе "Бурчук Live".

Они ответили на вопросы ведущих и рассказали о концертах за пределами Украины.

Также они рассказали, как пишут музыку для своих песен.

"Мы освежаем новым звучанием то, что было когда-то. Это чрезвычайная ответственность. У меня мурашки по коже, когда мы разбираем новые песни. Я сама из Карпат, и для меня это все очень близко. Их переживания, сакральность тех времен. Нам очень интересно касаться этого и обновлять эти песни", - рассказала одна из вокалисток группы.

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