Российский журналист Бабченко заявил, что уезжает из Украины

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, который проживал в Украине, сообщил, что временно переехал в Израиль.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 3 ноября, заявив, что выполнил обещание, которое давал до президентских выборов.

"Если Украина выберет "кандидата Х" – я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране – я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал", – написал Бабченко.

Бабченко добавил, что "сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями", у него нет желания.

"Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек. Ну и общий уровень расследовательской журналистики не может не восхищать", – написал россиянин.

В России Бабченко работал в "Новой газете", был военным корреспондентом. С 2017 года он проживал в Киеве, с сентября 2017 года работал на крымско-татарском канале ATR.

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