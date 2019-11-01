Организаторы скандального эротического шоу стали гостями "Бурчук Live" ч.2

Организаторы и продюсеры скандального мероприятия Алексей Боголюбов, Екатерина Тришина и Анна Ходоровска в прямом эфире ObozTV рассказали о своем эротическом шоу "Варьете рояль".

"Это будет история о том, как Алексею приходит муза. Он долго мучается, не может ничего создать, и приходит девушка, которая дает ему эту искру", - прокомментировала песню, которую она исполнила вживую в прямом эфире ObozTV, вокалистка Анна Ходоровска.

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