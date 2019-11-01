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1 ноября • обновлено в 22:07
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Организаторы скандального эротического шоу стали гостями "Бурчук Live" ч.1

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Организаторы и продюсеры скандального мероприятия в прямом эфире ObozTV рассказали о своем эротическом-шоу "Варьете рояль".

"Я думаю, что нужна психологическая устойчивость", - прокомментировал запрет на посещение подобных шоу людям моложе 21 года один из организаторов этого мероприятия Алексей Боголюбов.

"Когда мужчина приходят со своей женой, и он хочет поаплодировать, и ты видишь, как у него ручки поднимаются, но он смотрит на свою жену, и ручки опускаються", - вспомнила поведение публики на своем шоу организатор проекта Катерина Тришина.

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Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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