Организаторы скандального эротического шоу стали гостями "Бурчук Live" ч.1

Организаторы скандального эротического шоу стали гостями "Бурчук Live" ч.129 Читать материал на украинском
Организаторы и продюсеры скандального мероприятия в прямом эфире ObozTV рассказали о своем эротическом-шоу "Варьете рояль".
"Я думаю, что нужна психологическая устойчивость", - прокомментировал запрет на посещение подобных шоу людям моложе 21 года один из организаторов этого мероприятия Алексей Боголюбов.
"Когда мужчина приходят со своей женой, и он хочет поаплодировать, и ты видишь, как у него ручки поднимаются, но он смотрит на свою жену, и ручки опускаються", - вспомнила поведение публики на своем шоу организатор проекта Катерина Тришина.
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