Иван Дорн посетил Ивана Урганта

Иван Дорн посетил Ивана Урганта69 Читать материал на украинском
Скандальный украинский певец Иван Дорн стал гостем программы "Вечерний Ургант", которая выходит на российском пропагандистском "Первом канале".
Так, он представил свою новую пластинку "Три хороших песни" и вместе с коллегой Романом Бестселлером выступил с музыкальным номером. Также Дорн рассказал, что собирается сделать паузу в карьере на год
"В следующем году у меня будет отпуск. Я не буду выступать, не буду работать. Хочу отдохнуть, я устал. Буду учить французский, потому что у меня дети разговаривают на этом языке. Я хочу понимать, о чем они шепчутся между собой", — сказал Дорн.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорн возмутил пользователей новым совместным треком "Мужа дома нету" с российской певицей Zventa Sventana и видео к нему.
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