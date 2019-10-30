Президент Владимир Зеленский посетил Донбасс

Во вторник, 29 октября, в Мариуполе, куда прибыл на инвестиционный форум президент Украины Владимир Зеленский, устроили массовые акции протеста.

Они посвящены отводу войск на Донбассе, а также проблемам бизнеса и экологии в металлургическом городе. Как сообщает местное издание 0629, к месту проведения форума (к драмтеатру) активисты принесли розовый гроб с надписью "Экология", а также выставили плакаты с надписью "Я ФОП, а не лох!" и баннеры "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!", "После отвода "Грады" долетят сюда!"

Кроме того, на проспекте Мира активисты включили песню с цитатами скандального разговора Зеленского с добровольцами в Золотом. Отмечается, что среди организаторов протестной акции замечен лидер мариупольской ячейки "Национального корпуса" Антон Требухов.

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