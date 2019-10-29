Оговорка по Трампу или Зеленский президент России

Лидер США Дональд Трамп в очередной раз публично оконфузился, назвав главу Украины Владимира Зеленского "российским президентом".

Он перепутал страны во время выступления в понедельник, 28 октября, на брифинге на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

На оговорку обратили внимание пользователи Twitter. Вскоре появилась и подтверждающая стенограмма мероприятия.

"Теперь они не хотят говорить об обличителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Сделав это, я опроверг доклад Шиффа (Адам Шифф, глава специального комитета по разведке Палаты представителей США. – Ред.). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в беседе не было ничего. Не было давления на него", – сказал Трамп, комментируя скандал вокруг его возможного импичмента.

Примечательно, что в этом же монологе американский президент трижды упоминал Зеленского, называя его главой Украины. Когда же речь зашла о давлении, Трамп разнервничался и внезапно выдал заявление о "российском президенте".

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