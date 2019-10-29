Гурт Adam стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"37 Читать материал на украинском
Группа Adam сталb гостями прямого эфира инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
Они заявили, что у группы выходит новый альбом и 3 ноября состоится их концерт в Киеве.
"Мы завершаем первую часть тура в Киеве, а вторая часть тура состоится весной", - заявил фронтмет группы.
Музыканты исполнили вживую свои самые известные хиты, и рассказали о творческих планах и коллаборации с другими артистами.
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