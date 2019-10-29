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29 октября • обновлено в 19:16
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Гурт Adam стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

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Группа Adam сталb гостями прямого эфира инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Они заявили, что у группы выходит новый альбом и 3 ноября состоится их концерт в Киеве.

"Мы завершаем первую часть тура в Киеве, а вторая часть тура состоится весной", - заявил фронтмет группы.

Музыканты исполнили вживую свои самые известные хиты, и рассказали о творческих планах и коллаборации с другими артистами.

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