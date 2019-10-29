Началось разведение войск в Золотом

Украинская сторона во вторник, 29 октября, начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко журналистам в Мариуполе, передает "Интерфакс Украина". ВСУ и "ЛНР" уже запустили сигнальные ракеты в знак готовности к отводу сил у Золотого (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

"До самой встречи в "нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", – сказал Пристайко.

Пристайко сообщил, что процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а его должно проверить и подтвердить СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", – подчеркнул Пристайко.

По его словам, после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.

В "ЛНР" также подтвердили начало отвода войск у Золотого 29 октября. При этом помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что разведение войск в Золотом является шагом к подготовке к "нормандскому саммиту".

В штабе ООС опровергли слова Пристайко о начале разведения войск в Золотом на Донбассе. "Мы не подтверждаем информацию министра Пристайко", – ответил спикер штаба ООС. Правда, буквально через час в штабе отвод вооружений все же подтвердили информацию.

"Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели. Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств", – говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно о новых нарушениях режима прекращения огня со стороны террористов. Боевики "5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)".

Подтверждают начало отвода и представители незаконного формирования. Так, по словам представителя "ЛНР" в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Родиона Мирошника, начался отвод войск от линии соприкосновения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!