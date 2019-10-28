Зеленский поссорился с ветеранами АТО

Вооруженные люди в военной форме, с которыми в Золотом общался президент Украины Владимир Зеленский, не имеют никакого отношения к Вооруженным силам.

Об этом в Facebook заявил пресс-центр штаба ООС, отметив, что люди находились в частном доме и называли себя добровольцами. Таким образом, они нарушили Закон об операции Объединенных сил.

"Они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

"Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а потому находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон об ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка", - сообщили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный разговор Зеленского в Золотом состоялся, как выяснилось, с бывшим бойцом "Азова", который ныне является главой политической партии "Национальный корпус" в Николаевской области.

Он заявил, что проигнорирует со своими соратниками решение главнокомандующего Зеленского о разведении войск и останется в Золотом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!