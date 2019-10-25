Рада должна объединиться из-за НАТО: Петр Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко записал видеообращение.

В нем он призвал поддержать подготовленное его политсилой заявление о ПДЧ к декабрьскому саммиту НАТО.

Он заявил, что территориальную целостность страны можно восстановить политико-дипломатическим путем. Именно такую стратегию его команда выработала еще в 2014 году.

Порошенко отметил, что прочный мир и надежная безопасность возможны только, если Украина станет членом НАТО.

"За пять лет мы сблизились как никогда. Об этом прогрессе единодушно говорили все наши партнеры во время Парламентской ассамблеи НАТО, которая недавно состоялась в Лондоне. И если так, сказал я им в ответ, то пора предоставить Украине План действий по членству. Еще в 2008 году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО. И хотя тогда нам ПДЧ не предоставили, но его перспективу зафиксировали в финальной резолюции саммита", - подчеркнул политик.

"Одиннадцать лет назад нам говорили, что для ПДЧ не время. Потому что власть тогда не имела консолидированной позиции. И в обществе был низкий уровень поддержки. Теперь большинство украинцев – за членство в НАТО. Эта цель зафиксирована в Конституции Украины. Изменения, которые за это время произошли и в Украине, и на континенте, говорят сами о себе", - сказал Порошенко.

Он отметил, что официальные представители Альянса постоянно подчеркивают, что двери НАТО для Украины открыты.

""Европейская солидарность" осознает, что решения еще не будет. Не секрет, что некоторые наши партнеры идут вперед, оглядываясь назад ... На неуравновешенное российское руководство. Им понадобится еще время, чтобы собраться с духом и решиться принять Украину в Альянс. Но процесс следует начинать уже сейчас.

Поставить на повестку дня вопрос о ПДЧ – это в первую очередь обязанность украинского президента. А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс", - сказал Порошенко.

Парламентарий отметил, что его команда подготовила проект заявления Верховной Рады Украины. Они предложили уполномочить председателя Верховной Рады вместе с президентом и премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции.

"Призываю коллег по Верховной Раде – и кто во власти, и кто в оппозиции – поддержать наше предложение на следующей неделе.

В чем-чем, а в этом вопросе мы должны быть единой украинской командой. И тогда сможем достичь амбициозных целей. Как это было с Соглашением об ассоциации. Как это было с безвизом. Как это будет с ПДЧ, а затем – и со вступлением в НАТО и в Европейский Союз", – подчеркнул политик.

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