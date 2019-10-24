Сергей Сивохо призвал платить пенсии ОРДЛО

Сергей Сивохо призвал платить пенсии ОРДЛО62 Читать материал на украинском
Новый советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо выступил за возобновление выплаты украинских пенсий жителям ОРДЛО.
О ближайших планах Сивохо рассказал на своей странице в Facebook. Первые итоги он подвел после выездного заседания Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Прежде всего – это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги", – написал он.
Среди прочих проблем он назвал дискриминацию и "откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине".
"Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года", – заявил Сивохо.
Он также добавил, что Украине необходимо создавать комфортные условия для граждан, проживающих по обе стороны линии соприкосновения.
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