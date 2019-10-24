В конгрессе США подрались из-за импичмента Трампа

В среду, 23 октября, конгрессмены от Республиканской партии США сорвали выступление представительницы Пентагона, которая пришла свидетельствовать по делу об импичменте Трампа.

Об этом сообщает Reuters. Лора Купер должна была за закрытой дверью рассказать известные ей данные по расследованию демократов, однако республиканцы ворвались в помещение.

В комнате для слушаний разгорелась перепалка, которая переросла в столкновение. В Конгресс пришлось вызывать полицию.

По данным помощника одного из конгрессменов, республиканцы принесли мобильные телефоны в комнату, хотя это строго запрещено.

"Они взволнованы. Они пытаются остановить это расследование. Они не хотят слышать сегодня показания от свидетеля Купер. Они знают, что будет предоставлено больше фактов, которые абсолютно убийственны для президента Соединенных Штатов", – отреагировал представитель Демократической партии Тед Лиу.

Показаний Купер так и не давала. В связи с инцидентом судебное разбирательство, связанное с импичментом, было временно приостановлено.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Трамп согласился сотрудничать со следствием, если демократы допустят его представителей.

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