Хор имени Веревки попал в новый скандал

Артисты хора Веревки угодили в новый скандал с "миролюбивым" обращением к россиянам и Донбассу.

В YouTube на канале "Свобода слова" было опубликовано видео, на котором артисты рассказали о своих тесных связях с Россией, назвав войну на востоке Украины "политическими играми".

Так, от представителей хора звучали следующие слова:

"Мне делить с Россией нечего. То, что у нас происходит, это какие-то политические игры... Я не хочу вмешиваться. Я за мир".

"Я обращаюсь к русским матерям, они не хотят, чтобы их сыновья гибли на войне против своих же братьев".

"Я хочу просто мира. Давайте за мир".

"Мы были друзьями, хотим быть друзьями и будем друзьями. Давайте докажем миру: они ошибаются, что могут нас рассорить. Мир вам".

Обращение артистов не оценили пользователи сети, что заметно также по соотношению лайков и дизлайков.

"А вы бывали с гастролями на линии огня, там где ваши русские братья убивают украинцев?" "Просто мир - это капитуляция", "Хор веревки и мыла", "Чей сценарий? Кто надоумил?" "И эти люди исполняют гимн Украины..." - возмущаются украинцы.

Обращение было записано в 2014 году.

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