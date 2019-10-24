Певица Navka посетила инфо-панк шоу Бурчук Live

Певица Navka посетила прямой эфир ObozTV в инфо-панк шоу "Бурчук Live".

Она призналась, что у нее нет дома телевизора, и все новости она потребляет из Интернета, со своего смартфона.

Певица презентовала новый клип, релиз которого состоялся всего несколько часов назад. Клипы Navka снимает за границей, и очень расстраивается, когда возвращается домой, потому что в Украине нет дорог, нет инфраструктуры и т.д. Она заявила, что любит свою страну и в 2015 году даже участвовала в местных выборах в качестве кандидата, но очень разочаровалась в этом процессе.

"Моя территория - это песни, если я смогу что-то изменить в моей стране, то это песнями. Я сейчас имею влияние на детей благодаря "Татанцям". Я поняла, что я могу повлиять не территориально, а более расширенно - через песни", - заявила певица.

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