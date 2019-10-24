Как слуг народа проверяли на детекторе лжи

Проверка народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского на детекторе лжи оказалась настоящим фарсом.

Об этом в Facebook сообщил эксперт-полиграфолог, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов, психолог, офицер запаса СБУ Владимир Ведмидь.

"Полный фарс! Ничего общего с профессиональным полиграфным тестом. Грубые ошибки при тестировании Дубинского", – раскритиковал эксперт.

Также Ведмидь указал, что при прохождении теста не учитывали кожно-гальваническую реакцию и не измеряли артериальное давление. Также не работал МКФ (регистрационный канал акустической активности (речевой анализатор).

"Это недопустимо. Методика вопросов сравнения, которая применялась, и стандарты ASTM не допускают проведения теста без АД. Точка. Замеры реакций продолжались всего 36 минут (норма 60-120 мин). Все 7 вопросов в 1 тесте (норма 2-3 за 1 тест). Началась запись реакций в 21:20 (норма до 17:00-18: 00). Человек за день устает. Во всех инструкциях и методиках [сказано] об этом. Короче, масса нарушений", – пояснил полиграфолог.

Напомним, что народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский вечером в среду, 23 октября, прошел проверку на детекторе лжи.

При этом глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который пришел на проверку полиграфом вслед за Дубинским, не смог пройти испытание.

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!