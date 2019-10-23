Певица МЯТА в гостях у Бурчук LIVE

Певица "Мята" посетила прямой эфир ObozTV и прокомментировала начало отбора на Евровидение-2020.

Она исполнила три свои авторские песни, одну из них она планирует исполнять во время отбора на международный конкурс. Песню, с которой певица планирует участвовать в Евровидении, написал уроженец Молдовы, известный в Европе диджей Vanotek.

"Я учу английский язык и прошу, чтобы он говорил со мной на английском, чтобы я его учила", - заявила певица.

По концертам в РФ, то она призналась, что имеет гражданскую позицию, которой она придерживается.

"После 2014 года мне были предложения, чтобы я участвовала в детских фестивалях, которые проводились в Крыму, в качестве жюри. Я сказала, что это невозможно", - отметила Мята.

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