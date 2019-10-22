Гладковского отпустили на свободу

За бывшего заместителя секретаря СНБО и президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского, задержанного 17 октября в аэропорту Борисполь, внесли залог 10 миллионов гривен.

Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец. Средства перечислила семья подозреваемого. По информации издания "Украинская правда", Гладковский вышел на свободу около 15:30 21 октября.

Меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря или внесения более 10 миллионов гривен залога с ношением электронного браслета Олегу Гладковскому выбрал Высший антикоррупционный суд в субботу.

Отметим, что сумма залога была снижена в 10 раз - до аналогичной суммы убытков, которую, по версии следствия, нанес государству Олег Гладковский.

Как писал OBOZREVATEL:

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