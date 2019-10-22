Юмор становится самым сильным оружием в политике: экономист

Доктор социальной экономики Зиновий Свереда в прямом эфире ObozTV прокомментировал скандал с шутками "Квартала 95" о пожаре в доме госпожи Гонтаревой.

Свереда ответил несколькими фразами на английском языке, будто-бы два иностранца обсуждают возможность инвестиций в Украину, и один из них отказывается инвестировать из-за того, что украинцы изменили слова в народной песне и теперь поют "горел дом" вместо "горело дерево".

"Мы порой думаем, что мы являемся центром Земли. Ну, возьмите для примера европейских юмористов, французский журнал, который показывал, как дети выпадают из самолета, или каррикатуры пророка Мухаммеда. Есть английских много юмористов, финских, шведских. Современная политика уже не базируется больше на идеологиях, она базируется на нейропсихологии. Юмор становится самым сильным оружием ", - заявил Свереда.

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