Большинство населения планеты мечтало бы жить в Украине: экономист

Доктор социальной экономики Зиновий Свереда в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявление министра экономики Милованова о том, что Украина находится на грани экономического прорыва.

"Ну, во-первых, не надо в экономике думать о завтра или послезавтра - его может и не быть. В экономике надо думать о настоящем дне, и на самом деле мы достаточно успешное государство. Один из государственных деятелей когда-то сказал, что украинскую историю невозможно читать без брома, а я бы сказал. что об украинской экономике говорить без чувства юмора - это также не представляется возможным. Все зависит от того, что мы ожидаем", – заявил Свереда.

Самая основная проблема, по его мнению, заключается в том, что примерно 80% украинцев ожидают от других того, что они должны сделать сами.

"А во-вторых, если взять общие стандарты жизни, то есть 6,5 млрд людей. Очень хорошо живет 1 млрд, а мы в конце этого миллиарда, таких вот переходных 500 млн, а другие люди только бы мечтали о такой жизни в Украине", - заявил экономист.

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