Украинцам разрешили объявлять себя банкротом

Министерство юстиции сообщило, что в Украине с понедельника, 21 октября, вводится в действие Кодекс по процедурам банкротства.

"Приведение действующего законодательства к современным реалиям и мировым тенденциям должно положительно отразиться на экономике и инвестиционном климате в государстве", – сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, передает пресс-служба ведомства.

"В частности, благодаря введению Кодекса, Украина в следующем году может подняться на 10 позиций в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса", – добавила она.

По словам представительницы Министерства юстиции, Кодекс упрощает:

порядок открытия производства по делам о банкротстве;

все имущественные споры с участием должника сосредотачиваются по делу о банкротстве;

арест имущества должника возможен исключительно в рамках дела о банкротстве;

освобождение активов должника из налогового залога;

отмена арестов на имущество осуществляется постановлением суда по делу о банкротстве;

создается единая саморегулируемая организация арбитражных управляющих.

"Министерством юстиции продолжается работа по разработке некоторых нормативно-правовых актов, издание которых после введения Кодекса в действие не препятствует возможности осуществления процедур банкротства по новым правилам", – резюмировала Коломиец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября 2018 года Верховная Рада во втором чтении приняла Кодекс по процедурам банкротства. Законопроект №8060 устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом, а также восстановления платежеспособности физического лица.

Целью документа является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирование отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!