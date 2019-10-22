Сергей Сивохо стал советником по национальной безопасности

Комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook 21 октября. Также Сивохо опубликовал фото выданного ему удостоверения.

"Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", – написал он.

Своим подписчикам он обещал не подвести их.

Как узнал OBOZREVATEL, должность в СНБО Сивохо получил, потому что ему подготовили роль главного переговорщика между командой президента Владимира Зеленского и жителями оккупированного Донбасса.

После громкого назначения Сивохо напомнили его выступление в 1989 году в "КВН", потроллив за "план реинтеграции".

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