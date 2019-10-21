Елена Зеленская поразила красотой и нарядами в Японии

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с супругом, президентом Украины Владимиром Зеленским прибыла с официальным визитом в Японию, продолжает восхищать стильными образами.

Так, она была одета в элегантное платье синего цвета. Свой образ Зеленская дополнила удлиненным пиджаком и черными туфлями-лодочками. Соответствующие снимки были опубликованы в сети.

"Сегодня прибыли с визитом в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито. Впереди — очень насыщенные дни. Пользуясь случаем, я планирую посетить Центр здоровья, ознакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Уверена, опыт такой прогрессивной страны как Япония будет чрезвычайно полезным, ведь создание равных возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня как для жены президента", — написала первая леди Украины.

Отметим, что пользователи сети высоко оценили наряд Елены Зеленской. Они засыпали ее комплиментами.

"Очень красивые", "Вы такая изящная и красивая", "Очень стильный наряд, как всегда", "Елена, вам безумно идет этот цвет", — написали люди.

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