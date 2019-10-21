ПОРЕБРИК: очередная российская ракета не смогла взлететь

В России во время военных учений "Гром-2019" произошел сбой запуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р.

Данными стратегическими командно-штабными учениями руководил президент РФ Владимир Путин, пишут "Ведомости".

Источник издания в Минобороны РФ сообщил, что 17 октября атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" смог осуществить лишь один из двух планировавшихся пусков межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону "Чижа". Вторая ракета не вышла из пусковой установки.

Отмечается, что сбой мог случиться из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске.

На данный момент причины неудачи запуска ракеты выясняет специальная комиссия. В Минобороны официально не комментировали информацию.

Отметим, что в России неудачей закончились испытания крылатой ракеты "Буревестник". Военные как минимум пять раз запускали ракету, и все обернулось провалом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России прошли военные учения "Гром-2019", в ходе которые прошли испытания стратегических ракетных войск.

Позже глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия, начав военные учения с применением ракет, устроила прямой шантаж Запада.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое с ракетой на военных учениях в РФ.

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