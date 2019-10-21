Борис Джонсон создал военный кабинет: что это означает для ЕС

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о создании военного кабинета в Британии, которая намерена выходить из ЕС.

"Борис Джонсон является идеальным политиком скандального типа. Если дать ему возможность перевернуть стол, он приходит и его переворачивает. Это такая модель поведения, чтобы вы понимали. Это больше типаж Трампа тоже, это нестандартный политик, приближенный к скандалу. Для него скандал - это то, что повышает его рейтинг. В украинской политике таким был Ляшко. Когда нет скандала - Ляшко не слышно", - заявил Семенюк.

Он пояснил, что этот "военный кабинет" - это последняя попытка Джонсона удержать преимущество на своей стороне, потому что любые другие его аргументы не работают.

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