Лучшим инструментом узнаваемости является скандал: Тарас Семенюк

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк прокомментировал скандал с "Квартал 95" и хором им.Веревки, которые высмеяли поджог дома Гонтаревой.

"С точки зрения пиара лучшим инструментом узнаваемости является скандал. Вот хор Веревки - известный коллектив, но возможно, не столь известен, чтобы о нем говорили все в один день. И поэтому вот создался такой скандал, благодаря этому скандалу о хоре Веревки все узнали. И те, кто были на концертах, и те, кто не были на концертах. Я думаю, что это можно рассматривать как положительно, так и отрицательно. Кто-то возможно пойдет и послушает, а что же это за хор Веревки такой - у них, кстати, скоро концерт должен быть. А вторые скажут - я больше не пойду. Здесь уже задача менеджеров, если у них такие есть, чтобы грамотно эту историю откоммуницировать", - заявил Семенюк.

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