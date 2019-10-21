Скандал вокруг номера ''Квартала 95'' и хора им. Веревки

Скандал вокруг номера ''Квартала 95'' и хора им. Веревки30 Читать материал на украинском
Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отреагировала на скандальный номер "Квартала 95" о поджоге ее дома.
"Это стыд! Насмехаться над человеческим горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе", - цитирует Гонтареву "Радио Свобода".
Она отметила, что узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей.
"На счет цинизма "95 Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", - заявила она.
При этом судиться с "кварталовцами" Гонтарева не планирует, поскольку "денег не хватит".
На скандальный номер "Квартала 95" отреагировал и украинский бизнесмен Игорь Коломойский. "Браво!" - отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за скандала с "Кварталом 95" и хором Веревки.
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