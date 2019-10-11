Порядок на голове означает порядок в государстве: психолог о внешности Зеленского

Психолог Елена Рыхальская прокомментировала внешний вид президента Зеленского во время пресс-конференции, которая состоялась 10 октября 2019 в Киеве.

Она отметила, что не хочет критиковать кого-то конкретно, но должна указать, что когда речь идет о президенте, или представителе власти, то люди ожидают увидеть кого-то лучше себя, высше себя.

"Хотят видеть идеал, сверхчеловека. Если человек президент, значит у него высокий КПД, у него больше на одну хромосому, вы понимаете, я преувеличиваю. Но массовое сознание тоже преувеличивает. Им хочется видеть эту красивую картинку 24 часа в сутки. И это присоединение к народу в данном случае является присоединением к слабости. Если я не могу подстричься, значит я где-то недоработал, не успеваю. Но порядок на голове ассоциируются в массовом сознании с порядком в государстве", - заявила она.

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