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11 октября • обновлено в 17:07
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Психолог прокомментировала пресс-конференцию президента Зеленского

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Психолог Елена Рыхальская прокомментировала пресс-конференцию Владимира Зеленского.

Она отметила, что шаг команды президента и самого президента является абсолютно правильным, ведь, по ее мнению, обществу очень не хватало именно такого общения, когда Зеленский сам выйдет к людям и поговорит с ними.

"Журналисты транслируют не только свое мнение, они говорят то, о чем думают люди. Я думаю, что позиция президента была такой, чтобы ответить на все вопросы журналистов. И это была первая конференция. Здесь важно было, чтобы она не была прервана на том этапе, когда осталось еще много вопросов к президенту, а время уже вышло. И в этом смысле лучше, пусть останется, чем когда не хватит", - заявила психолог.

Она также отметила, что язык тела президента говорил об абсолютной открытости и готовности отвечать на вопросы.

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Елена Рыхальская
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