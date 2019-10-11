Будет ли сорван отопительный сезон в Украине: прогнозы эксперта

Эксперт по энергетическим вопросам Иван Надеин прокомментировал, стоит ли ожидать срыва отопительного сезона в Украине.

Он заявил, что долги перед "Нафтогазом" растут, и, по его мнению, было бы неплохо перевести эти долги на местные бюджеты.

"Но вопрос почему эти долги возникли, и, в первую очередь, это разница в тарифах. За два последних года этот вопрос никто официально не признавал, но на самом деле эта разница была. И если мы возьмем два последних года, то местные бюджеты и так уже продотировали свои коммунальные предприятия на сумму более 4,5-5 млрд гривень", - заявил Надеин.

По его мнению, если государство хочет и дальше играть в популизм, то тогда надо за это заплатить, или перекладывать эти долги на местные бюджеты, как этого хочет "Нафтогаз"

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!