В Киеве нашли пропавшие остатки Шулявского моста

Остатки Шулявского моста в Киеве, которые исчезли после начала его реконструкции, нашлись на стройке компании "Укрбуд", президентом которой до недавнего времени был Максим Микитась.

Как говорится в сюжете программы "Гроші", на вопрос о том, куда делись части разобранного путепровода, мэр Виталий Кличко шутливо ответил: "Украли" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Исчезнувшие части нашли на строительстве одного из новых домов "Укрбуда", хотя они все еще находились на балансе города. Отмечается, что бывший владелец компании Микитась выиграл тендер на строительство нового моста на Шулявке.

"Тепер у НАБУ есть доказательства физического присутствия этого моста на стройке "Укрбуда", и это подтверждает, что мост действительно украли", – отметил депутат Киеврады Илья Сагайдак.

Как писал OBOZREVATEL:

14 мая к должностным лицам компании "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

Также сообщалось, что Киевская администрация выдала компании с орбиты Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

Добавим, что фирма "Укрбудмонтаж", принадлежащая семье скандальных застройщиков Максима и Мирослава Микитасей, выиграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС.

Кроме того, Максим Микитась ранее угодил в скандал в Любече Черниговской области в связи с угрозами в адрес главы одной из ОТГ Сергея Пинчука.

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