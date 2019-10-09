Как правильно ''йожиться'': инструктор Украинской федерации йоги

Инструктор Украинской федерации йоги Ольга Черняк рассказала, как йога помогает человеку в быту.

Ольга заявила, что йога позволяет разобраться со стрессом. Она считает, что йогой могут заниматься не только женщины, а и мужчины.

Черняк советует для начала выбрать себе инструктора, поскольку если заниматься йогой самостоятельно, могут быть неправильные выполнения упражнений, неправильный подбор этих упражнений в комплексе асан, неправильное дыхание или вообще его отсутствие во время выполнения упражнений.

При самостоятельных занятиях йогой могут возникать заломы в суставах или недотянутость в мышцах от того же неправильного выполнения упражнений. В таких случаях йога может работать совсем не так, как ее задумывали, заявила Черняк.

Она отметила, что выбирать инструктора нужно по образованию инструктора и исходя из его личного опыта практики занятий. Например, с помощью йоги этот человек мог изменить свое тело или смог изменить свое эмоциональное состояние.

Плюсов в йоге, по словам инструктора, очень много, но они становятся действенными лишь в случае корректного их использования.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!