Жители Луганщины вышли на митинг против разведения войск

Жители поселка Золотое Луганской области, где должен был состоятся очередной этап разведения войск на Донбассе, вышли на митинг.

Людей волнует разведение сил и средств, но их мнения по этому поводу разделились. На акции чуть не дошло до драки, передает портал "Новости Донбасса".

Фактически в Золотом-4 проживает около 300 человек. На акции, по подсчетам журналистов, было более 100 граждан.

Одна из местных жительниц, которая выступала против разведения, заявила, что местному населению неизвестно, будет ли поселок серой зоной и как его собираются охранять. ВСУ она назвала гарантией безопасности.

"Мы хорошо жилы, когда не было их. А сейчас что? Стреляют в основном ночью. Ополченцы не стреляют, а сами украинцы начинают "пыхать", – утверждает другая жительница.

Местный активист Николай в свою очередь заявил: "Они не знают, что там делается, на той стороне. А мне люди приезжают и говорят. Там за одно слово только против их армии или кого – сразу сажают на яму. Если наши войска отведут, здесь будет помойная яма".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!