США выходят из еще одного договора: это усилит позиции России

США выходят из еще одного договора: это усилит позиции России221 Читать материал на украинском
В Белом доме обсуждается возможность выхода из Договора по открытому небу.
Информация каким-то образом просочилась, после чего председатель комитета палаты представителей Элиот Энгель направил в связи с этим письмо с протестом советнику президента по нацбезопасности Роберту О’Брайену, передает РБК.
"Я глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого действия", — написал он.
По его словам, выход США из договора принесет пользу только России, а также навредит партнерам и их интересам в сфере национальной безопасности.
Энгель также считает, что это может разделить трансатлантический альянс и подорвет уверенность в надежности Соединенных Штатов как стабильного и предсказуемого партнера.
"Насколько мне известно, администрация не проводила консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу", — отметил он.
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