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9 октября • обновлено в 05:23
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Все преступники будут осуждены: военный эксперт о ситуации на Донбассе

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Военный эксперт Олег Стариков прокомментировал срыв разведения войск, запланированный на 7 октября.

"Логика событий, которые сейчас происходят, доказывает нам, что Украина готова урегулировать конфликт, который сейчас происходит, и пойти на уступки России. Сама методология событий - это или нормандский формат, или кипрский вариант (т.е. замораживание конфликта), или приглашение миротворцев. Поэтому президент Зеленский готов идти в наступление, выходить на мировых лидеров и выражать соответствующие претензии и какие-то свои требования, если РФ будет саботировать процесс примирения. И вчерашнее заявление Пристайко, оно как раз показало готовность к таким действиям", - заявил Стариков.

Эксперт также отметил, что сейчас происходит исполнение 1, 2, 3 и 6 пункта Минских договоренностей.

"Четвертый пункт - это так называемые четвертый, девятый, десятый, одиннадцатый - это так называемая формула Штайнмайера. А вот как раз 5 пункт - это то, о чем Вы сейчас сказали - это амнистия", - заявил Стариков.

Он выразил убеждение, что те граждане, которые взяли в руки оружие и совершили преступления, будут осуждены или украинским судом, или Гаагским трибуналом.

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