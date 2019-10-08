Сепаратисты убегут в РФ, поэтому потребности в амнистии не будет

Во фракции "Слуга народа" считают, что после восстановления контроля за Донбассом боевики и наемники уедут в Россию, поэтому амнистировать их не придется.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал заместитель главы "СН" Дмитрий Соломчук. По его словам, монобольшинству не интересны нынешние законопроекты об амнистии от "Оппозиционного блока" и "Оппозиционной платформы — За жизнь", та и во фракции "Слуги" не намерены прощать боевиков.

"Думаю, что когда мы вернем Донбасс, эти боевики все быстро убегут в РФ и пусть там думают, что с ними делать", — подчеркнул народный депутат.

Также, по его словам, во фракции идет обсуждение важных тем, связанных с Донбассом, но конкретных решений пока нет.

"Все обсуждается на уровне руководства, но такие новости лучше сообщать, когда будет проработана модель. Чтобы что-то получилось, нужно проработать. Это как с обменом пленными, иногда нужна тишина", — сказал Соломчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России заявили, что украинская делегация якобы подписала "формулу Штайнмайера" во вторник, 1 октября, на переговорах в Минске.

Активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания документа. К столице присоединились и другие города.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле".

Выяснилось, что Украина не подписывала "план Штайнмайера" по Донбассу. Представитель страны в ТКГ Леонид Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Сайдика о согласовании "формулы".

В сети было официально опубликовано письмо, которое подписал Кучма 1 октября.

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