Главная Новости
7 октября • обновлено в 17:48
МоваЯзык
МедОбоз Главная

ПОРЕБРИК: Путину исполнилось 67 лет

49 Читать материал на украинском

В понедельник, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 67 лет.

На просторах интернета уже очень давно бытует мнение, что его уже нет в живых, а должность главы Кремля занимают многочисленные двойники. Также некоторые предполагают, что настоящий Путин живет где-то на Западе.

Стоит отметить, что подменять погибшего лидера двойником было обычным делом в Византии и в средневековой Японии. И в наше время это явление – весьма востребованное. В частности, президенты пользуются услугами "клонов" в целях безопасности.

Эксперты уже неоднократно замечали, что у Путина различаются мочки ушей, подбородок, линия роста волос, отличаются границы бровей. И если форму лица еще можно объяснить хирургическими процедурами, ботоксом и прочими вмешательствами, то другие нюансы являются весьма подозрительными.

Еще один момент во внешности президента РФ – родинка телесного цвета на левой щеке. Многие уверены, что она сместилась ближе к уху, хотя этот момент заметить могут не все.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости