ПОРЕБРИК: Путину исполнилось 67 лет

В понедельник, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 67 лет.

На просторах интернета уже очень давно бытует мнение, что его уже нет в живых, а должность главы Кремля занимают многочисленные двойники. Также некоторые предполагают, что настоящий Путин живет где-то на Западе.

Стоит отметить, что подменять погибшего лидера двойником было обычным делом в Византии и в средневековой Японии. И в наше время это явление – весьма востребованное. В частности, президенты пользуются услугами "клонов" в целях безопасности.

Эксперты уже неоднократно замечали, что у Путина различаются мочки ушей, подбородок, линия роста волос, отличаются границы бровей. И если форму лица еще можно объяснить хирургическими процедурами, ботоксом и прочими вмешательствами, то другие нюансы являются весьма подозрительными.

Еще один момент во внешности президента РФ – родинка телесного цвета на левой щеке. Многие уверены, что она сместилась ближе к уху, хотя этот момент заметить могут не все.

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