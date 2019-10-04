ПОРЕБРИК: Скабеева огрызнулась на Путина

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева дерзко ответила на замечание президента России Владимира Путина, раскритиковавшего российские СМИ за негативный образ Украины.

Ироничное сообщение она написала на своем канале в Telegram. Скабеева, ведущая пропагандистскую программу "60 минут" на канале "Россия-1", отметила, что Украину никогда специально не освещают в негативе.

До этого Путин заявил, что российские СМИ не должны выставлять "соседа, братский народ в невыгодном свете".

"Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы – как это не покажется странным, они, даже государственные каналы, ведут независимую редакционную политику – выставляют Украину в невыгодном свете… то это неправильно", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, якобы верит в то, что глава Украины Владимир Зеленский пытается завершить войну на востоке страны.

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