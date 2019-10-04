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4 октября • обновлено в 16:06
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Депутат вел себя странно в стенах ВР: это сняли на видео

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Журналисты поймали ресторатора, народного депутата от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко за странным поведением во время пленарного заседания Верховной Рады Украины 3 октября.

В частности, политик спрятался за колонной, как это в 2016 году сделал нардеп 8-го созыва от "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин. Соответствующее видео (автор –Всеволод Филимоненко) появилось на YouTube-канале TVgolosnaroda.

На своей странице в Facebook Филимоненко добавил, что нардеп также ходил из стороны в сторону, тер нос, а потом голосовал на выключенной системе "Рада" за законы.

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", ресторатор Николай Тищенко, который прошел в Верховную Раду по мажоритарке, взял себе в помощники 22-летнюю модель Марьяну Михолап.

Журналист нашего издания познакомился с 22-летней помощницей нардепа, которая ранее участвовала в отборе проекта "Мисс Украина", и взял у нее эксклюзивное интервью.

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