ПОРЕБРИК: Путин публично пообещал вмешаться в выборы 2020 года в США

ПОРЕБРИК: Путин публично пообещал вмешаться в выборы 2020 года в США57 Читать материал на украинском
Глава России Владимир Путин пообещал вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.
Такое заявление он сделал на Международном форуме "Российская энергетическая неделя", отвечая на соответствующий вопрос американского модератора.
"По секрету вам скажу: да, мы обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там, как следует. Только вы никому не говорите, ладно?" – заявил издевательским тоном Путин.
После уточняющего вопроса Путин все же добавил: "У нас своих проблем хватает".
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент США Дональд Трамп выступил за сближение с Россией, заявив, что это будет разумно.
Сам Путин после громкого скандала в США вокруг разговора Трампа и Зеленского неожиданно обвинил Украину, заявив, что у него с американским президентом "сложились доверительные отношения".
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