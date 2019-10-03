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3 октября • обновлено в 15:55
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Зеленский наконец озвучил план действий по Донбассу и Крыму

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой разработки концепции переходного правосудия для Донбасса и стратегии деоккупации Крыма и востока Украины.

Своей позицией поделился он на открытии заседания Комиссии по вопросам правовой реформы в среду, 2 октября, передает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.

"Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта", – пояснил он.

Президент также заявил о необходимости создания стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения.

"Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, – а в некоторых случаях и освобождение от нее – за сотрудничество с оккупационными властями", – поделился Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский пообещал украицам, что не перейдет "красные линии" и не допустит капитуляции перед Россией.

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