Кива ''рукоблудил'' прямо в ВР: детали скандала

Кива ''рукоблудил'' прямо в ВР: детали скандала61 Читать материал на украинском
Девушка, из-за которой нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Илья Кива попал в интимный скандал, оказалась украинской моделью из Одессы.
Об этом стало известно после того, как политик "засветил" номер собеседницы, при этом уточнив, что она имеет определенное отношение к конкурсам красоты. Позже выяснилось, что девушку зовут Юлия Панкратова, передает tk.media.
В ее профиле на странице соцсети Facebook указано, что девушка занимается организацией конкурсов, а также связана с модельным бизнесом. Одесситка указала и тот факт, что сейчас "без пары".
Как писал OBOZREVATEL, ранее Кива попал в скандал, заявив с экрана телевизора, что будет бороться против Украины и ее народа.
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