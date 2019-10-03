Кива ''рукоблудил'' прямо в ВР: детали скандала

Девушка, из-за которой нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Илья Кива попал в интимный скандал, оказалась украинской моделью из Одессы.

Об этом стало известно после того, как политик "засветил" номер собеседницы, при этом уточнив, что она имеет определенное отношение к конкурсам красоты. Позже выяснилось, что девушку зовут Юлия Панкратова, передает tk.media.

В ее профиле на странице соцсети Facebook указано, что девушка занимается организацией конкурсов, а также связана с модельным бизнесом. Одесситка указала и тот факт, что сейчас "без пары".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кива попал в скандал, заявив с экрана телевизора, что будет бороться против Украины и ее народа.

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