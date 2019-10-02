Винник возмутился, что ему нельзя ездить в Крым

Певец Олег Винник, который оказался в базе "Миротворца", возмутился тем, что украинским артистам нельзя ездить в Крым после аннексии.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции 1 октября. Видео опубликовано на YouTube.

"Все говорят, что Крым наш, но если туда поедет наш украинский артист и выступит для наших граждан, он кем будет? Предателем? Если мы кричим, что Крым наш, почему я не имею права туда поехать и выступить? Меня там ждут, меня хотят там видеть. Но я не имею права туда поехать выступить. Это же Крым, где живут наши люди, они же не оккупанты. Почему мы покупаться имеем право туда поехать, а выступить не имеем право?" – высказался Винник.

При этом он считает, что власти Украины должны продолжать борьбу за возвращение контроля над полуостровом.

"Конечно, Украина должна продолжать борьбу за Крым. Я украинец, я гражданин Украины и Крым мой. И любой человек, который живет в Украине, скажет так", – отметил Винник.

Также Винник извинился перед родственниками погибших за Крым украинцев. По его словам, ранее, когда он говорил о том, что за полуостров никто не умер, не был проинформирован.

Тем не менее, ответить на вопрос, является ли Россия страной-агрессором, певец так и не смог.

"Вы хотите услышать, что я считаю, а я все-таки хочу, чтобы услышали люди, которые имеют право в нашей стране решать судьбу нашей страны, мира. Президент, наша власть", – ответил Винник.

В свою очередь, продюсер артиста заявил, что организаторы клипа "Всем мир" не говорили, что это будет чисто российская акция.

"Нам необходимо было записать на матовом фоне речь – воззвание к человечеству, слова мира. Речи на языке своей страны, и сказать: "Всем мир!". Мы это сделали в Киеве на Шулявке в фотостудии. Никто ни в каких клипах не участвовал", – добавил Горбенко.

В комментариях разгромили артиста за его высказывания: "Блондинка-пацифист", "Мерзость", "Какой он тупой...это жесть", "Кто платит – тот его и танцует", — написали в комментариях.

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