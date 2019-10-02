Ветеран АТО жестко высказался про формулу Штайнмайера

Ветеран АТО Глеб Бабич прокомментировал новость о том, что Украина подписала формулу Штайнмайера.

"Протестный потенциал Украины демонстрировал себя не один раз, и это естественная реакция общества на то, что происходит", - заявил Бабич.

По его мнению формула Штайнмайера - это сдача государственных интересов, это необратимая легализация бандитов, которые сейчас присутствуют на территории Донбасса. В документе говорится о том, что выборы должны пройти по законам Украины под наблюдением ОБСЕ.

Заявления Зеленского о том, что должны быть выведены все вооруженные формирования ничего не меняют, ведь Россия все время заявляет о том, что их там нет, а если их там нет, то выводить они ничего тоже не должны, заявил Бабич.

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