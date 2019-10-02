Вакарчук записал обращение к украинцам из-за формулы Штайнмайера

Лидер партии "Голос", нардеп Святослав Вакарчук снял видеообращение.

В нем он отметил, что выборы на оккупированных территориях необходимо проводить только тогда, когда украинская граница будет находиться под украинским контролем по всей территории страны.

Видео появилось на его Youtube-канале. Так нардеп ответил на то, что вчера Украина подписала так называемую формулу Штайнмайера.

"Главный вопрос, который волнует всех: что будет с украинской границей на Донбассе, кто и как будет ее контролировать во время выборов. Потому что выборы без полного нашего контроля над границей – это не выборы, а профанация. Я надеюсь, что это понимает президент. Мы требуем от него четких и однозначных ответов о том, каким образом украинская команда будет отстаивать интересы Украины на встрече "нормандской четверки", — отметил Вакарчук.

Политик пообещал украинцам продолжать борьбу за сохранение украинского суверенитета, а также подчеркнул необходимость единой позиции по украинской границе.

"Для партии "Голос" независимость и суверенитет Украины является ценностью, за которую мы готовы бороться до конца всеми возможными конституционными способами. И мы обещаем своим избирателям и всем украинцам, что украинский суверенитет и украинская безопасность будут сохранены. Сейчас не время для криков и разговоров о "зраде" и "победе", сейчас время для четкой и консолидированной позиции, которая будет однозначной — украинская граница должна находиться под украинским контролем по всей территории суверенной Украины и только тогда мы будем проводить там выборы, и никак иначе", — сказал Вакарчук.

Как писал OBOZREVATEL :

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательства о выполнении "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании "формулы".

19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы отказалась подписывать Украины на мирных переговорах.

Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что украинская сторона не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание " формулы Штайнмайера " по Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября выступил с экстренным заявлением о ситуации в Донбассе и громкой "формулой Штайнмайера".

В сети опубликовали документ , который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске 1 октября.

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